publié le 07/02/2018 à 07:30

Paris et l'Île-de-France sont paralysés par la neige. Un record de bouchons a été enregistré dans la soirée du mardi 6 février en grande couronne. Beaucoup d'automobilistes ont passé leur nuit dans leur voiture, notamment sur la Nationale 118. Invité de RTL, Frédéric de Lanouvelle, porte-parole du ministère de l'Intérieur, envoie "un message de prudence" aux Franciliens. "Que les automobilistes ne prennent pas leur voiture", prévient-il.



Place Beauvau, on reconnait que "la situation est exceptionnelle". "Il y a une mobilisation très forte, maximale j'espère, des services de l'État. Plus de 2.500 personnes, pompiers, gendarmes, opérateurs routiers, sont mobilisés rien que sur l'Île-de-France pour essayer de dégager les routes et que la situation s'améliore le plus rapidement possible, là où ça coince", ajoute Frédéric de Lanouvelle, qui assure que l'État a anticipé l'épisode neigeux le plus intense depuis 30 ans.



La N118, au niveau de la commune de Bièvres (Essonne), est "le point le plus noir" avec l'autoroute A12 et la Nationale 1. "46 centres d'hébergement ont été ouverts sur les routes en Île-de-France", a recensé le ministère de l'Intérieur. Dans les gares parisiennes, 400 personnes ont été hébergées à Montparnasse et 300 à Austerlitz. Dans les aéroports, un peu moins de 250 sinistrés ont passé la nuit à Orly.