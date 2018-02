publié le 07/02/2018 à 06:50

Aux États-Unis, il neige plus souvent et beaucoup plus. Je ne saurais compter le nombre de jours de neige cet hiver, et on est seulement au milieu de la saison.



En fait, ici la neige est prise très au sérieux, et tout le monde est préparé. Quand les météorologues annoncent de la neige, avant qu'elle ne tombe en abondance et crée des situations de pagaille, beaucoup d'écoles sont fermées, de façon préventive.

On voit même la liste des comtés où les cours sont annulés défiler en bas de l’écran de télévision. Cela évite de mobiliser des transports scolaires. Ce principe de prudence s'applique aussi à beaucoup d’entreprises. Pour éviter que des automobilistes se retrouvent coincés en partant ou en revenant du travail, il est demandé à des salariés de travailler de chez eux.

Le mot d'ordre des autorités : anticipation

Ce n'est pas quelque chose d’exceptionnel. L'idée c'est d'anticiper. Les autorités ont même parfois tendance à en rajouter, en annonçant des conditions exceptionnellement difficiles, pour que les gens évitent tout déplacement. Et souvent après, on découvre que la quantité de neige n'avait rien d’exceptionnel.



Les autorités sont bien équipées pour faire face à la neige. Rien qu'à New York, il y a près de 700 saleuses et 1.600 camions transformés en chasse neige, équipés de GPS pour qu'en temps réel les habitants puissent connaître l'état des routes.



Les rues sont dégagées très rapidement. La neige est repoussée immédiatement sur les cotés. Et rares sont ceux qui se plaignent de voir leur voiture recouverte d'un tas blanc pour plusieurs jours. C'est comme cela, tout le monde l'accepte.



En plus de ses employés mobilisés, la ville embauche pour quelques jours des "travailleurs de la neige" pour dégager les endroits qui ne sont pas accessibles avec les engins. Quelque 3.000 personnes avaient été ainsi engagées il y a deux ans, quand il avait beaucoup neigé.

Tout le monde à sa pelle à neige

Les entreprises et les immeubles aussi sont équipés, avec parfois de petits engins qui dégagent la neige sur les trottoirs dès qu'elle commence à tomber. Les particuliers et les commerçants ne tardent pas non plus : chacun sale consciencieusement.



Tous les supermarchés vendent de très larges pelles spéciale neige. Mais bon, cela dépend des régions. Évidemment Chicago est plus habitué que la Floride, où la neige a surpris tout le monde il y a quelques semaines.



Avant Noël, je roulais près d'Atlanta, dans le Sud. Les routes n'étaient pas dégagées, car les autorités sont moins bien équipées (la neige y est plus rare). Alors que par exemple, dans les zones rurales du Maine, l'État le plus au nord-est, près du Quebec, dès qu'il neige, vous voyez beaucoup de particuliers installer à l'avant de leur véhicule une pelle à neige. En fait, leurs voitures deviennent des chasse-neige.



