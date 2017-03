publié le 18/03/2017 à 09:16

Vers 8h30 samedi 18 mars, un homme a tenté de s'emparer de l'arme d'un militaire en faction pour l'opération Sentinelle. Il a réussi à prendre son arme, il s'est ensuite réfugié dans un commerce situé à quelques mètres, et a été abattu par les militaires. L'aéroport d'Orly-Sud a été évacué pour des mesures de sécurité. Les démineurs sont sur place pour s'assurer que l'homme n'a pas d'explosifs sur lui et le Raid est en cours d'intervention. Il n'y a pas de blessés. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, se rend sur place.



La police essaie de voir s'il peut y avoir un lien entre cet événement à Orly et ce qui s'est passé à Stains (Seine-Saint-Denis), un peu plus tôt dans la matinée. Un homme a blessé un policier lors d'un contrôle de police. Rien ne relie toutefois avec certitude ces deux affaires pour le moment.

10h02 - Le trafic est suspendu dans les terminaux Sud et Ouest.

#Orly #aéroport Trafic suspendu Terminal Sud et Ouest. Ne venez pas à l'aéroport. Opération de police en cours. #fr — Paris Aéroport (@ParisAeroport) 18 mars 2017

10h00 - Selon Le Parisien, "le métro Orlyval, qui relie les gares RER d'Antony (Hauts-de-Seine) et l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne), est interrompu par mesure de sécurité. La reprise du trafic n'est pour l'instant pas prévue avant midi."



9h57 - Dans un communiqué, la compagnie EasyJet confirme que l’aéroport de Paris Orly est actuellement fermé suite à un incident survenu au terminal Sud." Comme toutes les compagnies opérant depuis et vers Paris Orly EasyJet prévoit aujourd’hui des perturbations et retards dans son programme de vol. EasyJet opère depuis le Terminal Ouest de Paris Orly. 46 vols EasyJet sont prévus ce jour au départ et à l’arrivée dont 11 ont déjà été opérés. "Nous recommandons à tous nos passagers volant depuis et vers Paris Orly aujourd’hui de vérifier le statut de leur vol sur notre page Flight Tracker."



9h53 - Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, se rend également sur les lieux.



9h45 - Le Raid est sur place. Des démineurs les accompagnent, pour s'assurer que l'homme n'est pas équipé d'explosifs.



[#Orly]Intervention du RAID en cours. Démineurs sur place. Respectez le périmètre de sécurite, suivez les consignes. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18 mars 2017

9h30 - Un témoin contacté par l'AFP précise : "On faisait la queue pour l'enregistrement sur le vol en direction de Tel Aviv quand on a entendu trois ou quatre coups de feu à proximité", a indiqué à l'AFP Franck Lecam, 54 ans, qui se trouvait samedi matin sur les lieux. "L'ensemble de l'aéroport a été évacué", a-t-il précisé confirmant le témoignage anonyme d'une employée de l'aéroport. "On est tous devant l'aéroport à environ 200 m du hall d'entrée. Il y a des policiers, des secours, des militaires partout qui courent dans tous les sens", a ajouté Franck Lecam.



9h18 - L'opération de police est en cours. La police nationale recommande d'éviter la zone.

[#Orly]Opération de police en cours, nous vous conseillons d'éviter le plateforme aéroportuaire. — Police Nationale (@PoliceNationale) 18 mars 2017

8h30 - Un homme a été abattu par des militaires. Cet individu aurait tenté de s'emparer de l'arme de l'un des militaires de l'opération Sentinelle.