publié le 18/03/2017 à 12:40

Le profil de l'homme abattu à l'aéroport d'Orly commence à se dessiner. Repéré un peu plus tôt dans la matinée de samedi 18 mars pour avoir ouvert le feu sur la route lors d'un contrôle de police en Seine-Saint-Denis, volé une voiture à Vitry puis proférer des menaces dans un bar, l'individu a ensuite été mis hors d'état de nuire dans le hall de l'aérogare parisien pour avoir tenté de dérober l'arme d'une militaire de l'armée de l'Air. Dans les minutes qui ont suivi, les enquêteurs ont pu établir une identité du suspect.



Selon les informations communiquées par Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, l'assaillant était connu des services de police et de renseignement. Des éléments corroborés par des sources proches de l'enquête, indiquant que le suspect est un Français de 39 ans.

L'homme est connu pour des faits de droit commun et pour s'être radicalisé. Il était sous le coup d'une fiche "J", car recherché par la justice, et faisait l'objet d'une interdiction de sortie de territoire. Il n'est en revanche pas fait mention d'une fiche "S", attribuée aux personnes qui présentent un risque pour la sûreté de l'État. Le casier judiciaire de l'individu comporte neuf condamnations, dont certaines pour des vols à main armée et du trafic de stupéfiants. En 2015, il avait été ciblé par une perquisition administrative non concluante.