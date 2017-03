publié le 18/03/2017 à 12:03

Un homme a été abattu samedi 18 mars dans le terminal Sud de l'aéroport d'Orly, après avoir tenté de déroder l'arme d'une militaire de l'armée de l'Air en patrouille avec trois autres personnes dans le cadre l'opération Sentinelle. Selon les premiers éléments communiqués par le ministère de l'Intérieur, le forcené se trouvait au premier étage du hall 1 de l'aérogare Sud. "Cette patrouille était composée de trois aviateurs, dont un réserviste, et une aviatrice".



Vers 8h30, l'assaillant se positionne derrière la femme qui ferme le groupe. Il pointe un pistolet sur sa tempe et la menace. La scène dure quelques secondes et l'homme est mis en joue par les militaires. Au même moment, il tente de s'emparer du Famas, le fusil d'assaut automatique de l'aviatrice. Les deux basculent en arrière et tombent au sol. L'homme est abattu alors qu'il tient dans ses mains l'arme de la militaire, accrochée en bandoulière. Une opération de déminage a été effectuée et aucune trace d'explosif n'a été retrouvée sur le corps du forcené. Aucun voyageur n'a été blessé durant cette attaque.

L'assaillant avait été repéré un peu plus tôt dans la matinée. Il avait tiré sur des policiers lors d'un contrôle routier à Garges-lès-Gonesse, près de Stains dans la banlieue nord de Paris. Un membre des forces de l'ordre a été légèrement blessé à la tête. Dans sa fuite, l'homme a volé un véhicule lors d'un car-jacking à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) après avoir proféré des menaces dans un bar.

Le suspect connu des services de renseignement

L'assaillant est ressortissant français âgé de 39 ans, selon des sources proches de l'enquête citées par l'AFP. Il était connu des services de police et des services de renseignement, notamment pour des délits de droit commun (vols à main armée, trafics de stupéfiants) mais aussi en raison de sa radicalisation. Il était sous le coup d'une interdiction de territoire et était recherché par la justice. Une perquisition administrative avait été menée à son domicile en 2015, mais cela n'avait rien donné.



Les investigations, menées par le parquet antiterroriste de Paris, sont confiées à la section antiterroriste de la Brigade criminelle (SAT), la sous-direction anti-terroriste (SDAT) de la police judiciaire et la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Le trafic temporairement suspendu

Concernant le trafic aérien, les deux terminaux de l'aéroport d'Orly ont été entièrement fermés et aucun avion ne pouvait décoller. Les avions à l'arrivée de Paris étaient reboutés vers l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. 3.000 passagers ont été évacués de l'aéroport. À 13h, le terminal Ouest avait rouvert. Concernant Orly Sud, la situation pourrait durer plus longtemps, puisque le terminal restera fermé tant que le procureur n'est pas venu explorer les lieux. Les parkings d'Orly sont gratuits jusqu'à dimanche midi.



Le président-directeur général des Aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a insisté sur l'importance de ne pas essayer de se rentre à l'aéroport :"Ne vous rendez pas à Orly sauf en cas d'extrême nécessité", a-t-il déclaré.