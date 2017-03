publié le 18/03/2017 à 13:37

Le pire a été évité à l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) dans la matinée du 18 mars. Un Français de 39 ans, connu pour des faits de droit commun et au profil "radicalisé", a été abattu alors qu'il tentait de dérober une arme et menacé une militaire aux alentours de 8h30. Le parquet antiterroriste s'est saisi du dossier. Très rapidement, les policiers ont fait le lien entre le forcené et plusieurs événements qui s'étaient produits un peu plus tôt en région parisienne.



Tout commence en réalité à 6h50 dans la commune de Garges-lès-Gonnesses (Val-d'Oise). 90 minutes avant l'attaque d'Orly, l'homme refuse de se soumettre à un contrôle d'identité, sort de sa voiture, une Clio noire, et ouvre le feu. Les tirs sont nourris et un policier de la Brigade de sécurité publique de Stains est légèrement blessé. "On peut relier son identité" à celle du contrôle de Garges-les-Gonesse, a précisé le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, au cours de sa prise de parole à l'aéroport. Et les papiers présentés à la police à Garges-lès-Gonesse sont ceux qui ont été retrouvés sur l'homme abattu à l'aéroport, ont précisé des sources policières.

L'homme prend ensuite la fuite en direction Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), où il abandonne son véhicule, dix minutes avant l'attaque d'Orly. Dans un bar de la commune, il va ensuite menacer les occupants et dérober une voiture : une Citroën Picasso avec laquelle il s'est rendu à l'aéroport. Pour tenter de comprendre les motivations de l'assaillant, son père et son frère ont été placés en garde à vue.