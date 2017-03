publié le 18/03/2017 à 20:00

Ziyed Ben Belgacem voulait "mourir par Allah". La conférence de presse donnée par le procureur de la République de Paris, François Molins permet d'en savoir plus sur l'identité et les intentions de l'assaillant abattu à Orly au matin de ce 18 mars. "Je suis là pour mourir par Allah", a lancé ce Français de 39 ans avant d'être abattu par des militaires de l'opération Sentinelle auxquels il venait de s'en prendre. Le casier judiciaire de l'assaillant fait état de neuf mentions pour violences, outrages et recels, selon les informations délivrées par François Molins.



Emprisonné à plusieurs reprises notamment pour des faits de vol avec arme, Ziyed Ben Belgacem avait bénéficié d'une libération sous contrôle judiciaire en septembre 2016. "Repéré comme radicalisé à l'occasion d'un passage en détention en 2011-2012", l'individu avait fait l'objet d'une perquisition administrative qui, selon le procureur de la République de Paris, "n'avait rien donné".

Une fois arrivé dans le hall 1 d'Orly-Sud ce samedi 18 mars, un "revolver 9mm Flobert à grenaille" à la main, l'assaillant a menacé des militaires de l'opération Sentinelle, tentant de s'emparer de l'arme de l'une des militaires. "Posez vos armes, mains sur la tête, je suis là pour mourir par Allah. De toute façon il va y avoir des morts", a-t-il lancé avant d'être abattu par les militaires.