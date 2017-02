Un policier interpellé avec 12 kilos de cocaïne à l'aéroport d'Orly

Un jeune policier de 24 ans a été arrêté mercredi 1er février pour avoir récupéré une valise contenant 12 kilos de cocaïne au sein de l'aéroport d'Orly.

Crédit : PATRICK KOVARIK / AFP Un policier en patrouille dans une Zone de Sécurité Prioritaire (illustration).

par Valentine De Brye publié le 02/02/2017 à 13:51

Un policier de 24 ans a été arrêté ce mercredi 1er février à l'aéroport d'Orly alors qu'il récupérait un bagage rempli de 12 kilos de cocaïne. Le jeune homme a été interpellé par les douaniers alors qu'il prenait le bagage cabine dans les toilettes de l'aéroport.



Selon BFMTV, le dépositaire du bagage était un passager d'un vol en provenance des Antilles. L'Inspection Générale de la Police Nationale, autrement appelée 'la police des polices" a été saisie. Le suspect a été placé en garde à vue à Nanterre (Hauts-de-Seine) et l'enquête a été confiée à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants qui a d'ores et déjà menée plusieurs perquisitions dans le cadre de cette affaire.



En, 2014, une valise de 15 kilos de cocaïne avait été retrouvée sur le tapis roulant d'un vol en provenance de Fort-de-France (Martinique). Ce sont les employés de l'aéroport d'Orly qui ont été intrigués par le bagage puis les douaniers ont été sollicités.



Le trafic de cocaïne prend de plus en plus d'ampleur entre les Antilles et la métropole. Les douanes françaises avaient présenté un bilan 2015 exceptionnel : 17 tonnes ont été saisies en 2015 contre 7 l’année précédente. Le directeur-adjoint des douanes d'Orly avait confirmé l'augmentation des saisies de cocaïne.