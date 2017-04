VIDÉO - "Le Grand Débat" : quand les candidats s'affrontent

publié le 05/04/2017 à 01:08

Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, l'ensemble des candidats au premier tour de l'élection présidentielle se sont retrouvés sur le même plateau pour Le Grand Débat de BFMTV et CNews mardi 4 avril. Et au cours de l'émission, les piques et les invectives n'ont pas manqué. On retiendra l'échange houleux entre Nicolas Dupont-Aignan et François Fillon, certain que le candidat de Debout la France n'aura jamais de destin présidentiel, les habituelles parties de ping-pong entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon notamment lorsque cette dernière compare la France à "une université de jihadistes". Au cours de l'émission, la présidente du Front national s'est aussi attiré les foudres d'Emmanuel Macron et de Benoît Hamon.



On soulignera enfin les attaques de Nathalie Arthaud et Philippe Poutou à l'encontre de François Fillon, mis en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de Penelope Fillon et de ses enfants, et Marine Le Pen, engluée elle aussi dans une affaire d'emplois fictifs au Parlement européen.