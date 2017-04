publié le 05/04/2017 à 00:47

François Fillon a vu rouge. Alors qu'il évoquait la question de la dette publique, Philippe Poutou a largement agacé l'ancien premier ministre. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste a fait un rapprochement direct avec les affaires qui parasitent la campagne de François Fillon, depuis les révélations du Canard enchaîné en février dernier.



Alors que l'ancien pensionnaire de Matignon venait d'exposer ses propositions pour réduire la dette publique, Philippe Poutou s'est insurgé : "Quand on voit un Fillon préoccupé par la dette... Mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paie sa famille", a lancé celui qui prône, de son côté, une annulation de la dette.

Une offensive guère appréciée par le principal intéressé. S'il a, dans un premier temps, hausser le ton pour montrer son mécontentement, François Fillon a fini par marmonner. "Oh oh oh, je vais vous foutre un procès vous", a-t-il déclaré dans une phrase peu compréhensible.



Plus tôt dans la soirée, Philippe Poutou avait déjà attaqué son adversaire sur ces mêmes affaires. "On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps, de triche, de vol, de mensonges... Depuis janvier, alors là c'est le régal. Fillon, que des histoires et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche", avait-il dénoncé.



