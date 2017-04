publié le 05/04/2017 à 00:04

Il était un peu plus de 23h30 quand Benoît Hamon est sorti de ses gonds face à Laurence Ferrari et Ruth Elkrief, les deux journalistes en charge de mener les échanges du Grand Débat organisé par BFMTV et CNews. Les candidats étaient invités à exposer leurs propositions sur le troisième thème de la soirée : "Comment mettre en oeuvre votre modèle social ?".



La parole a alors a été donnée à Marine Le Pen. Ce qui a passablement agacé le candidat socialiste. "Mme Elkrief, Mme Ferrari, vous faites votre travail et vous le nôtre. Mme Le Pen est à 17 minutes et 43 secondes, alors faites votre travail ! ", s'est-il emporté. "Vous aurez la parole", lui répond Laurence Ferrari. "Mais 17 minutes 43 pour Mme Le Pen, ça suffit !", continue Benoît Hamon.

Il faut dire que chaque prétendant à l'Élysée avait en effet 17 minutes maximum pour s'exprimer lors de ce débat. Ce qui n'a pas manqué de créer des frustrations. Les deux journalistes avaient d'ailleurs prévenu les candidats au tout début des échanges. Ce format réduit, s'il peut s'avérer "redoutable" pour les candidats, peut se révéler très utile "pour l'électeur qui a un choix à faire, car ça permet d'avoir une idée précise de ce que propose le candidat", expliquait Philippe Moreau-Chevrolet, président de MCBG Conseil, agence de conseil en communication, à RTL.fr.