"Le Grand Débat" : Le Pen accuse les journalistes de favoriser Macron

publié le 05/04/2017 à 00:29

Il est difficile de faire débattre onze candidats. Le Grand Débat en vue de la présidentielle, organisé par CNews et BFMTV ce mardi 4 avril, a été l'occasion d'échanges parfois vifs et, souvent, d'une grande cacophonie. La fin de l'émission n'a pas dérogé à ce constat. La fatigue a peut-être joué sur la nervosité de Marine Le Pen, qui a vu une forme de favoritisme de la part des journalistes Ruth Elkrief et Laurence Ferrari à l'égard du candidat Macron. "On n'a pas le droit d'interroger monsieur Macron hein, sinon vous intervenez systématiquement !", s'est emportée la candidate frontiste, tandis que les modératrices du débat demandaient à Nicolas Dupont-Aignan de "laisser parler" le leader du mouvement "En Marche !".



"Ça devient voyant je vous le dis ! Depuis tout à l'heure ça devient voyant, a poursuivi Marine Le Pen. Laissez-les débattre, ce sont des grands garçons quand même, ils sont tous les deux candidats à l'élection présidentielle", a renchérit la candidate, accusant les deux journalistes de favoriser la parole d'Emmanuel Macron, en réalité en retard dans le temps de parole. "Je vous remercie Madame Le Pen. J'en appelais uniquement à la courtoisie collective", a repris le candidat Macron après cette parenthèse électrique.