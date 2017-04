publié le 04/04/2017 à 22:39

Le discours de Marine Le Pen a plus que jamais rappelé, ce mardi 4 avril, une couverture de Valeurs actuelles datant de 2015 et titrée Peur sur la France. La deuxième partie du Grand débat en vue de la présidentielle, organisé ce 4 avril sur CNews et BFMTV, abordait la question du terrorisme et des moyens de l'éradiquer. Ce thème n'a pas manqué de faire réagir la candidate du Front national ainsi que ses adversaires. La candidate du Front national, qui prône "une maîtrise de nos frontières", a dépeint un contexte pour le moins alarmant pour parler du terrorisme dans l'Hexagone. "Maintenant, nous avons le fondamentalisme islamiste sur notre sol", a-t-elle amorcé.



"La France est une université des jihadistes", a poursuivi la candidate, suscitant l'ire du candidat Hamon. "Daesh ça vous arrange Madame Le Pen, ça vous fait prospérer. Tant qu'il y en a vous pouvez continuer à faire votre numéro", s'est emporté le candidat socialiste. "Vous manifestez au côté des pires intégristes, vous et votre nièce, a poursuivi le candidat, sous-entendant que la candidate nourrissait sa campagne sur la crainte du terrorisme. Un peu plus tard au cours du débat, Benoît Hamon, manifestement plus énervé que jamais contre Marine Le Pen, a estimé que celle-ci faisait "son fonds de commerce" des "immigrés" et des "musulmans".