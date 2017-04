publié le 05/04/2017 à 00:40

Sur le plateau du Grand Débat, Nicolas Dupont-Aignan a livré un plaidoyer en faveur de la démocratie, à son sens "vidée un peu de sa substance, alors que la Ve République respectait le peuple et donnait le pouvoir au peuple". Une amorce avant de saluer l'échange inédit entre la totalité des candidats à l'élection présidentielle se déroulant à ce moment-là sur le plateau de BFMTV et CNews.



Et pour recouvrer davantage de démocratie, le maire d'Yerres a formulé une demande à ses adversaires au scrutin présidentiel. "J'aimerais que tous les candidats sur ce plateau s'engagent devant les Français ce soir à ce que nous puissions nous retrouver sur France Télévisions [le 20 avril, ndlr]. Ils ont le droit à ce beau débat. Et d'ailleurs, on nous avait dit que ce ne serait pas possible de débattre à onze, je trouve que le débat est de bonne qualité", a salué le représentant de Debout la France.

Nicolas Dupont-Aignan satisfait du "Grand Débat"

À l'évocation du débat similaire que projette d'organiser France 2 le 20 avril, à trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan a fait part de sa déception vis-à-vis du candidat de La France Insoumise. "Vous m'avez un peu déçu Jean-Luc Mélenchon - parce que j'aime votre caractère d'habitude - mais je regrette que vous ne vouliez pas participer à ce débat. Les Français ont le droit".

Jean-Luc Mélenchon est réticent à participer à cette rencontre organisée par France Télévisions, principalement pour une question de planning. Il reproche à la télévision publique de ne pas avoir consulté les candidats avant de fixer la date de l'ultime rencontre avant le vote. Un débat qui intervient trop peu de temps avant le premier tour de l'élection présidentielle pour le député européen mais qui a l'ambition de réunir la totalité des prétendants à l'Élysée.