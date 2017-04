VIDÉO - Philippe Poutou attaque Fillon et Le Pen sur les affaires judiciaires

publié le 04/04/2017 à 23:19

C'est un portrait sanglant et sans concession de la classe politique française qu'a dressé Philippe Poutou dans Le Grand Débat, mardi 4 avril. Interrogé sur la moralisation de la vie publique, le candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) n'a pas manqué de montrer son exaspération. "Question de moralité politique, on est servi depuis quelques temps", a-t-il ironisé.



Mais Philippe Poutou a voulu se montrer très ferme dans son allocution. "On connaissait des vieilles histoires depuis très longtemps, de triche, de vol, de mensonges..., a-t-il égrainé. Depuis janvier, alors là c'est le régal. Fillon, que des histoires et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche", a-t-il dénoncé, pointant du doigt que son adversaire demande aux Français de faire des efforts. "Il faut la rigueur et eux-mêmes piquent dans les caisses publiques", a pesté Philippe Poutou.

Si François Fillon, toujours sous le coup d'une mise en examen pour des soupçons d'emplois fictifs de son épouse, Penelope Fillon, en a pris pour son grade, la candidate du Front national n'a pas été oubliée. "Le Pen pareil, a lancé le candidat du NPA. On pique dans les caisses publiques et pour quelqu'un qui est antieuropéen, ça ne gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et en plus, le Front national qui se dit antisystème se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire, et refuse d'aller aux convocations policières", a déploré Philippe Poutou en référence au refus de la candidat frontiste d'être entendue dans le cadre des soupçons d'emplois fictifs qui pèsent sur elle. "Quand nous on est convoqué par la police, nous ouvriers, on n'a pas d'immunité ouvrière, on y va", a conclu le candidat-ouvrier de chez Ford sous les applaudissements de nombreux téléspectateurs.