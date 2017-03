publié le 17/03/2017 à 11:02

Benoît Hamon souffre-t-il d'un manque de charisme ? Celui qui a toujours refusé l'étiquette de l'homme providentiel est passé à l'offensive, vendredi 17 mars. Invité des Petits-déjeuners de la présidentielle sur RTL, il a multiplié les attaques à l'encontre de ses concurrents directs à sa droite et au Front national, mais aussi à sa gauche. Première illustration avec une question d'actualité autour de la fusillade qui a éclaté dans le lycée de Grasse (Alpes-Maritimes) jeudi 16 mars.



"Je me souviens encore de Christian Estrosi, qui après les attentats du Bataclan avait eu cette parole malheureuse, selon laquelle ces attentats n'auraient pas pu avoir lieu à Nice, parce que Nice était la ville la mieux protégée, la mieux vidéo-surveillée", a-t-il lancé au sujet de l'ancien maire de la ville, elle aussi touchée par les attentats en juillet 2016. "Je pense que l'on ne fait pas de commerce électoral de ce genre de malheur. On n'essaie pas d'attirer les projecteurs en en rajoutant sur ces questions."

On associe Molière à une clause qui est ouvertement xénophobe Benoît Hamon, candidat de la Belle Alliance populaire Partager la citation





Autre président de région à en avoir pris pour son grade : Laurent Wauquiez. Le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes a mis en place la clause dite Molière, qui a pour but d'imposer le français sur les chantiers. Elle pourrait encore être retoquée par le Conseil constitutionnel. "Heureusement, qu'elle n'existait pas il y a trente ans au moment où sur les chantiers, des Portugais, des Espagnols, des Polonais qui ne parlaient pas français reconstruisaient la France (…) Oui, c'est choquant parce que le pauvre Molière, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette affaire. On l'associe à une clause, qui est ouvertement xénophobe."

Sur le voile, Benoît Hamon a rappelé son opinion de ne pas l'interdire dans l'espace public. "Je ne serai pas de ceux qui ont comme objectif d'interdire le foulard dans l'espace public", comme le suggéreraient le Front national d'une part, et Laurent Wauquiez et François Fillon d'autre part. "Qu'ils aillent au bout. À ce moment-là, on interdit tout signe religieux dans l'espace public et on remet en cause de facto la loi de 1905, qui le permet, rappelons-le."

Macron et Mélenchon pas épargnés

Le programme sur l'éducation d'Emmanuel Macron est aussi dans le viseur de l'ancien locataire de la rue Grenelle. "Je connais ces questions-là (d'éducation, ndlr), je pense que renvoyer la liberté de recruter aux écoles est dangereux", s'est-il offusqué, en réaction à la proposition du candidat "En Marche!".



Enfin, preuve s'il en fallait encore que le divorce est consommé entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Lorsque l'on pose la question au candidat socialiste : "Pourquoi voter plus Benoît Hamon que Jean-Luc Mélenchon ?" Il répond : "Parce que Benoît Hamon peut gagner l'élection présidentielle." Voilà qui est clair.