Clause Molière : dérive nationaliste ou bon sens républicain ?

publié le 15/03/2017 à 22:01

La clause Molière, adoptée en Île de France le 9 mars dernier, est loin de faire l'unanimité. Objectif : lutter contre la directive européenne des travailleurs détachés. Appelée le "Small Business Act" cette clause souhaite favoriser l'accès des TPE et des PME à la commande publique, en imposant l'usage du français. Reste que cette mesure divise, au sein même de la majorité. Bernard Cazeneuve a ainsi fustigé une clause "Tartuffe", le MoDem a présenté un amendement pour supprimer cette décision et le Front de gauche a dénoncé une clause "abusive et discriminatoire".



"Le vrai Tartuffe, c'est les gouvernements successifs de Matignon et de l'Élysée qui n'ont pas réussi, pas voulu ou pas pu régler les problèmes de cette directive qui est sur la table depuis le référendum de 2005", estime Guillaume Perrault, journaliste au Figaro. "La question, ce n'est pas la langue française pratiquée sur les chantiers, c'est que ces travailleurs-là ont des salaires qui sont moindres [...] La solution serait peut-être que le pays porte au niveau européen une question qui est posée depuis très longtemps", estime quant à elle Rokhaya Diallo.

On refait le monde avec :

Rokhaya Diallo, documentariste

Philippe Besson, écrivain

Claude Posternak Fondateur du site limportant.fr

Guillaume Perrault, grand reporter au Figaro