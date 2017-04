Présidentielle 2017 : zoom sur les attentes des "sacrifiées de la crise"

et Loïc Farge

20/04/2017

Leur vie a basculé le 27 avril 2010. Ce jour-là, les 52 salariés - dont 47 femmes - de la société Sodimédical, implantée à Plancy-l'Abbaye, apprennent la fermeture de leur site de fabrication de tissus médicaux. Aujourd'hui, les combats sociaux et judiciaires sont terminés. À quelques jours du premier tour de la présidentielle, RTL est retournée dans cette commune de 900 habitants, qui est une zone industrielle au milieu des champs de blé.



Angélique Debruyne, 38 ans (dont douze chez Sodimédical), est l'ancienne porte-parole des salariées. Elle a repris le tabac-presse du village. Son quotidien, c'est désormais les cigarettes, les journaux, la sortie du dernier Guillaume Musso et les jeux à gratter. Elle dit avoir tourné la page. Elle s'estime chanceuse. En tout cas plus que sa maman, elle aussi licenciée. Contrairement à sa fille, Martine, 61 ans, n'a pas retrouvé de travail intéressant.

Les anciennes salariées n'ont pas toutes tourné la page Sodimédical. Les nombreuses décisions de justice qui n'ont jamais été appliquées restent gravées. Leur colère est aussi dirigée contre les hommes politiques et leurs promesses. La fermeture de l’usine a débuté en 2010 sous Sarkozy, pour être finalisée sous François Hollande. Un François Hollande fraîchement élu qu'elles ont rencontré en août 2012, à la foire de Châlons-en-Champagne. Cinq ans après, ce souvenir reste difficile.