publié le 21/04/2017 à 06:07

En attendant de savoir si l'attaque meurtrière contre des policiers sur les Champs-Élysées, jeudi 20 avril au soir, ont changé les intentions de vote des Français, un nouveau sondage Elabe pour L'Express et BFMTV diffusé dans la nuit fait état d'une nette progression de Jean-Luc Mélenchon.



Quatrième avec 19,5% des voix, le leader de la France insoumise fait un bond d'1,5 point, soit autant que le recul de Marine Le Pen (21,5%), toujours deuxième derrière Emmanuel Macron (24%), dont les intentions de vote restent stables. Troisième de ce classement, François Fillon est en légère hausse (20%, +0,5 point).

Derrière ce quatuor de tête, Benoît Hamon perd un point, à 7%, et enregistre son plus mauvais score. Il devance tout de même Nicolas Dupont-Aignan, stable à 4% d'intentions de vote. Suivent Philippe Poutou (1,5%, -0,5 point), Jean Lassale (1%, +0,5 point), François Asselineau (1%, +0,5 point), Nathalie Arthaud (stable à 0,5 point) et Jacques Cheminade, sous la barre des 0,5% d'intentions de vote.

Emmanuel Macron vainqueur d'un second tour avec Marine Le Pen

Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait face à Marine Le Pen, avec 65% des voix contre 35%, soit une hausse de 3 points pour le leader d'"En Marche !", même si 20% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intentions de vote.



En outre, 77% des sondés se disent sûrs de leur choix. Les potentiels électeurs de Marine Le Pen sont ainsi 89% (stable) à être certains de voter pour elle, contre 82% (+6 points) pour François Fillon, 74% (+2 points) pour Emmanuel Macron, 76% pour Jean-Luc Mélenchon (+2 points) et 68% pour Benoît Hamon (+15 points).





Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 avril auprès de 1.445 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,2 à 2,8 points. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat, elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.