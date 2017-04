publié le 20/04/2017 à 12:04

Ne soyez pas étonné si vous recevez un appel d'Emmanuel Macron dans les prochains jours. L'équipe de campagne du candidat "En Marche !" a eu une idée originale. Pour tenter de séduire de nouveaux électeurs, Emmanuel Macron diffuse par téléphone un message vocal préenregistré, rapporte le site de franceinfo. En 1 minute 30, le candidat appelle les Français à aller voter le 23 avril prochain.



"Merci de prendre une minute de votre temps pour me rappeler, explique le candidat dans cet enregistrement. Voilà, je suis candidat à l’élection présidentielle dont le premier tour est ce dimanche 23 avril. J’espère que vous avez bien prévu d’aller voter. Ce que je vous propose, c’est que votre bulletin de vote soit utile", explique Emmanuel Macron dans le message.

Les numéros de téléphone sont issus de l'annuaire public, précise l'équipe d'Emmanuel Macron à franceinfo. Les personnes qui y figurent sont donc considérées comme des "contacts occasionnels", selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Lors du premier contact "En Marche !" doit informer le contact qu'il peut s’opposer à la réception de nouveaux messages. L'équipe assure respecter cette règle et laisser la possibilité aux personnes appelées d'écouter, ou non, le message d'Emmanuel Macron, précise franceinfo.



En tout, entre le 18 et le 21 avril, ce sont 6 millions d'appels qui vont être passés, qui viennent s'ajouter à marathon électoral composé de 4 meetings en une semaine et la distribution de 8 millions de tracts.