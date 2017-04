publié le 21/04/2017 à 17:56

Ce devait être un jour pas comme les autres. L'attentat, qui a coûté la vie à un policier, commis dans la soirée du 20 avril sur les Champs-Élysées, a bouleversé la dernière journée de campagne des candidats. Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Ve République, la France est endeuillée à la veille d'un scrutin clé pour l'avenir du pays. En mars 2012, la campagne avait été brusquement interrompue après l'attaque terroriste perpétrée par Mohamed Merah contre des enfants d'une école juive à Toulouse et des militaires à Montauban.



Mobilisés pour l'émission de France 2, Présidentielle 2017 : 15 minutes pour convaincre, au moment de l'attaque, les candidats ont tour à tour rendu hommage à la victime, ainsi qu'au travail des policiers. Quand François Fillon et Marine Le Pen ont annoncé dans la foulée de l'attentat qu'ils annulaient leurs principaux meetings, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon ont pour leur part indiqué qu'ils ne changeraient absolument rien à leur programme d'origine.

François Fillon devait faire une randonnée à Chamonix avec une trentaine d'élus, histoire de montrer un peu plus encore que sa famille politique est rassemblée derrière lui, et de rappeler qu'il est le "seul candidat" à bénéficier d'une majorité. Marine Le Pen, quant à elle, devait se rendre dans un refuge pour animaux à Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire). La candidate frontiste, dont la bienveillance de Brigitte Bardot, défenseure de la cause animale est connue, a affiché son intention de "faire de la protection animale une priorité nationale". En début de campagne, son blog avait été agrémenté de plusieurs vidéos mettant en scène Marine Le Pen avec des animaux.



Mélenchon s'affiche avec le leader de Podemos, Hamon sous la statue de Jaurès

À chacun son modèle. Après une allocution à 15h, au cours de laquelle il a appelé au sang-froid et s'est opposé contre "les polémiques vulgaires", le leader de la France insoumise fera une dernière apparition publique aux côtés de Pablo Iglesias, chef du parti espagnol Podemos, pour un ultime "apéro des Insoumis". S'il ne veut pas "interrompre le processus de notre démocratie", Jean-Luc Mélenchon a annoncé le respect d'une minute de silence.



À gauche toujours, Benoît Hamon a annulé un déplacement en matinée, mais maintenu un discours à 17h30 à Carmaux, où il parlera "sous la statue de Jaurès". Une figure du socialisme et de la gauche derrière laquelle Benoît Hamon veut inscrire ses pas. "Ce sera un moment solennel" promet Linda Gourjade, députée socialiste pro-Hamon à nos confrères de La Dépêche du Midi.



Macron flingue Fillon et invoque Victor Hugo aux côtés des policiers

Au cours d'une conférence de presse, Emmanuel Macron a rendu hommage aux policiers et s'en est pris à François Fillon. "À ce titre l'affaiblissement du renseignement territorial conduit il y a maintenant 10 ans a été une faute", a estimé le candidat du mouvement "En Marche !", épinglant sans le nommer le candidat de la droite François Fillon, premier ministre entre 2007 et 2012. Dans cette perspective, Emmanuel Macron a rappelé qu'il souhaitait embaucher "10.000 policiers et gendarmes" lors du prochain quinquennat et a plaidé pour "un renseignement plus réactif et efficace encore" et "une action vigoureuse (...) pour lutter contre la radicalisation islamiste, y compris sur internet".



Et de conclure avec une référence à Victor Hugo : "Dans ce moment crucial pour l'avenir de notre pays, dans ces instants décisifs, je pense aux mots de Victor Hugo" dans Les Misérables, a-t-il conclu: "Tenter, braver, persister, persévérer, être fidèle à soi-même, prendre corps à corps le destin, tenir bon, tenir tête, voilà l'exemple dont les peuples ont besoin et la lumière qui les électrise".

Asselineau à Strasbourg pour encore et toujours combattre l'Europe

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan a maintenu des déplacements en région parisienne, où il est largement revenu sur la question terroriste. François Asselineau (UPR) est attendu à Strasbourg, ville du Parlement européen, où il rappellera à n'en pas douter son projet de Frexit, soit la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Philippe Poutou (Nouveau parti anticapitaliste) se rend à Annecy, où il sera contraint de justifier de nouveau sa volonté de désarmer les policiers. Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière) a réservé sa dernière soirée à un passage sur BFMTV. Jacques Cheminade et Jean Lassalle n'ont, quant à eux, que peu très communiqués sur le programme de leur dernière journée.