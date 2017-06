EN DIRECT - Résultats législatives 2017 : suivez la matinale spéciale au lendemain du second tour

publié le 19/06/2017 à 07:01

Les résultats définitifs sont désormais connus. Le mouvement du président Emmanuel Macron, La République en Marche, a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, allié au MoDem, avec 341 sièges sur 566, hors les 11 sièges des Français de l'étranger, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Le parti d'Emmanuel Macron, à lui seul, a obtenu la majorité absolue avec 300 sièges.



À droite, Les Républicains ont remporté 113 sièges, l'UDI 16 et les divers droite, 6. À gauche, le Parti socialiste (PS) dispose désormais de 29 sièges, La France insoumise de 17, les divers gauche de 11, le Parti communiste (PCF) de 10 et le Parti radical de gauche (PRG) de 3. Le Front national (FN) a 8 élus. On compte également cinq élus régionalistes, un écologiste, un sous l'étiquette Debout la France, et un autre d'extrême droite.



Les Français, démobilisés à l'issue d'une longue séquence électorale, ont boudé les urnes pour le second tour des législatives, marqué par une abstention historiquement élevée qui ternit la victoire de la République en Marche (REM) d'Emmanuel Macron. Plus haute encore qu'au premier tour le 11 juin (51,29%), l'abstention a atteint dimanche 56,83%, soit 12 points de plus qu'au second tour de 2012.

