publié le 19/06/2017 à 08:05

Avec 17 élus à elle seule, la France insoumise est dans la capacité de former un groupe parlementaire. Jean-Luc Mélenchon n’exclut plus de prendre la présidence. Sa décision n'est pas prise, mais jusque-là, Jean-Luc Mélenchon souhaitait privilégier le renouvellement. Il a souvent vanté les mérités de certains de ses jeunes protégés comme Charlotte Girard et Manuel Bompard. Problème : l’un comme l’autre ont été battus. S'il trouve un accord pour former un groupe avec des communistes, on estime qu'il faudrait une personnalité de poids.



Jean-Luc Mélenchon espère éventuellement céder son fauteuil à Manuel Bompard au Parlement Européen. Le hic, c’est qu’il n’est que troisième sur la liste des européennes. Du côté de la France Insoumise, on espère que l’élue communiste à qui le siège revient de droit lui cédera sa place.

Vers un changement à la tête des Républicains ?

On se frottait plutôt les mains au soir du second tour des législatives au siège des Républicains. Évidemment, tout est relatif. Le groupe LR va quand même passer de 199 députés à 110 environ. Cela reste une sévère défaite mais c’est très loin d’être la bérézina attendue. Les tenants d’une ligne d’opposition claire et nette à Emmanuel Macron voient dans ce score l’opportunité d’imposer les leurs aux postes clés du Palais Bourbon.

D'abord à la tête du groupe, puisque les élections des présidents des groupes parlementaires à l’Assemblée auront lieu dans la matinée du mercredi 21 juin. Christian Jacob, qui a été réélu hier soir en Seine-et-Marne, devrait être candidat à sa réélection. Le nom du député, anciennement lemairiste puis filloniste, Damien Abad, réélu lui aussi dans l’Ain, circule parmi les possibles candidats face à lui. Officiellement cette candidature serait déposée au nom du "renouvellement". En sous-main, elle serait, selon la tête du parti, poussée par les députés dits "Macron-compatibles" ou encore "constructifs".



Christian Jacob s’est fendu d’un coup de téléphone à l’impétrant la semaine dernière pour le sonder sur la question. Il n’a manifestement pas réussi à le décourager. L’hypothèse de cette contre-candidature n’inquiète plus du tout à la direction du parti où l’on imagine déjà Christian Jacob confortablement réélu.

Qui pour présider la commission des finances de l'Assemblée ?

Autre poste convoité à l’Assemblée Nationale : la présidence de la commission des Finances. Depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, il était proposé à un membre de l’opposition. Si Emmanuel Macron décide de maintenir la tradition, certains imaginent déjà l’ancien ministre du Budget, Éric Woerth, réélu malgré un premier tour difficile. Il succéderait à Gilles Carrez.



Au parti, le bureau politique qui était prévu aujourd’hui a été repoussé au 21 juin. Une décision émanant des proches de François Baroin et de Laurent Wauquiez. Les deux ténors ne veulent pas donner aux "Macron-compatibles" des arguments pour faire scission après l'élection du président de groupe. Un bureau dont le principal enjeu consiste à trancher la question du vote de confiance au gouvernement.