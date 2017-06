publié le 19/06/2017 à 08:46

Emmanuel Macron a obtenu la majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 350 députés La République En Marche et MoDem. Si le résultat est un peu moins important que ce que lui prédisaient les sondages, cela reste une victoire historique. Ce qui s'est passé est sans précédent. Voilà un homme qui était un inconnu il y a quatre ans, qui a lancé son parti il y a un an et qui s'empare en quelques semaines de l'Élysée et de l'Assemblée nationale au nez et à la barbe de tous ses concurrents.



Il y a du hold up dans l'air. Emmanuel Macron a fait main basse sur le système politique, sur les édifices politiques traditionnels, sur les personnalités qui étaient là depuis des décennies. C'est tout bonnement inédit. Une fois passé le constat, il ne faut pas être aveuglé. Cette victoire est très confortable mais elle n'est pas hégémonique. La vague est moins forte.

Au premier tour, les électeurs ont voulu donner à Emmanuel Macron les moyens de gouverner, et quand ils se sont assurés que c'était possible, ils ont fait un petit rééquilibrage. Histoire de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Ils ont dit : "Les pleins pouvoir ok, la toute puissance, non."

"Emmanuel Macron est sous surveillance"

L'abstention de 57% est, elle aussi, inédite... et inquiétante. Plus d'un Français sur deux est resté à la maison, cela témoigne d'une crise politique effectivement sans précédent. Si on peut y voir de la saturation ou de la lassitude, c'est aussi du ras-le-bol, c'est du désenchantement. Les français se sont détournés de la chose politique. Il n'y a pas d'adhésion, pas seulement au projet d'Emmanuel Macron, mais à la politique en général.



Cette victoire d'Emmanuel Macron ressemble à un plébiscite, elle a l'odeur du plébiscite mais ce n'est pas un plébiscite. Parce que la bataille politique doit maintenant se transformer en bataille de l'opinion. D'une certaine manière, Emmanuel Macron est sous surveillance. Il a tout à prouver, il a tout construire. Il y a une nouvelle page qui s'écrit dans l'histoire politique avec ce jeune président qui n'a même pas 40 ans.

"The right man in the right place"

Emmanuel Macron se retrouve à la tête d'une nouvelle majorité inexpérimentée, dont le gouvernement à l'Assemblée sera confronté à une droite qui a sauvé les meubles, à des forts en gueule qui font leur entrée au Palais Bourbon comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen. Le gouvernement a les pleins pouvoirs mais n'a pas l'adhésion du pays. Va-t-il réussir à transformer l'essai ? Quel va être l'enjeu du renouvellement qu'il a promis ? Tout commence pour lui. En anglais on dit "the right man in the right place" : la bonne personne au bon endroit. Emmanuel Macron va devoir prouver qu'il est le bon président au bon moment.