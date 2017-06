publié le 18/06/2017 à 21:24

La casse n'a pas été celle annoncée. Le second tour des législatives s'est déroulé dimanche 18 juin et la droite républicaine a réussi à se hisser en tant que "première force d'opposition" face à la déferlante de La République En Marche, pour reprendre les propos du chef de file du parti, François Baroin.



Ce ne sont pas moins de 131 députés Les Républicains et de l'UDI qui vont siéger à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste en comptera 30 et La France Insoumise 17.

Autre motif de satisfaction à droite : de nombreuses figures importantes du parti ont été réélues pour un nouveau mandat. C'est le cas de Thierry Solère, l'organisateur de la primaire, qui a été donné vainqueur dans les Hauts-de-Seine, d'Éric Ciotti, réélu dans les Alpes-maritimes, de Claude Goasguen à Paris ou encore d'Éric Woerth dans l'Oise.



Le chef de file des Républicains, François Baroin, a salué, après avoir pris connaissance des résultats de ce second tour, la création d'un groupe LR "suffisamment important pour faire valoir les convictions" de la droite. "Il appartient désormais au président de la République avec le gouvernement et le Parlement de diriger notre pays en tenant compte des messages" qu'ont livrés les deux tours de l'élection présidentielle et les chiffres de l'abstention, a poursuivi François Baroin.