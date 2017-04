publié le 23/04/2017 à 20:00

Après des mois et des mois d'une longue campagne marquée par plusieurs primaires, les Français étaient finalement invités à voter pour la premier tour de l'élection présidentielle dimanche 23 avril. Emmanuel Macron récolte 23 % des suffrages exprimés, selon une estimation Kantar-Sofres OnePoint, à 20h50. Le candidat de "En Marche !" arriverait en première position, à égalité avec Marine Le Pen.



Il a été incontestablement l'invité surprise de cette élection. Nommé secrétaire général adjoint au cabinet de la présidence de la République auprès de François Hollande après son élection, il est propulsé à Bercy après le départ remarqué d'Arnaud Montebourg. Il est alors âgé de 36 ans. À peine deux ans plus tard, il fonde son mouvement "En marche !", et quitte le ministère de l'économie quelques semaines après pour se lancer dans la course à l'Élysée, en se positionnant ni de droite ni de gauche.

