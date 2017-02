publié le 18/02/2017 à 09:00

LE CONTEXTE - Équilibre précaire pour Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche! à la présidentielle arrive en deuxième position dans les derniers sondages, mais il voit également son assise vaciller. Selon un sondage de l'Ifop-Fiducial, la part de ceux qui sont certains de voter pour lui est de 36%, un niveau faible comparativement à celle de Marine Le Pen et François Fillon.



"Le 'ni de droite ni de gauche' d'Emmanuel Macron est à la fois d'une chance et un handicap", estime Alain Duhamel. Une chance parce que "les Français ont envie d'union, d'idées et de formules nouvelles et sont très critiques face au fonctionnement du système politique", ajoute-t-il, d'autant plus que ces aspirations correspondent aux convictions et à la réalité d'Emmanuel Macron.

D'un autre côté, ce positionnement peut rapidement devenir un handicap pour le candidat. Emmanuel Macron a jusque là présenté ses grandes idées mais n'a pas encore rendu public son programme. Or, lorsque celui-ci sera connu, "il est évident qu'il y aura des gens de droite qui seront déçus ou inquiets face à ses idées de gauche, et des gens de gauche qui seront déçus ou inquiets face à ses idées de droite", poursuit l'éditorialiste.



Pour Emmanuel Macron, le pari est à double tranchant : il s'agit de faire triompher la nouvelle forme de séduction politique qu'il incarne sur les risques que comporte une candidature qui sort des compartiments habituels.