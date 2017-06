publié le 22/06/2017 à 18:10

Le retard de l'annonce du nouveau gouvernement témoigne sans doute de la complexité à le composer. C'est aux alentours de 19h30 que le secrétaire général de l'Élysée Alexis Kohler a dévoilé le nom de ceux qui feront partie du gouvernement Philippe II, ce mercredi 21 juin. Une prise de parole qui aurait normalement dû avoir lieu en fin d'après-midi, avant 18 heures comme cela avait été annoncé. Il faut dire que les événements survenus quelques heures plus tôt n'ont fait que compliquer la tâche à Emmanuel Macron et Édouard Philippe.



Après la démission de la ministre des Armées Sylvie Goulard, issue du MoDem, deux figures du parti centriste ont eux aussi annoncé leur départ du gouvernement. Suite à l'enquête préliminaire ouverte concernant des soupçons d'emplois fictifs au sein du parti, François Bayrou et Marielle de Sarnez ont également décidé de quitter l'équipe gouvernementale. Mercredi 21 juin à 9 heures, il n'y avait plus aucun représentant du MoDem au sein du gouvernement. Alors que la présence de plusieurs formations politiques dans l'équipe gouvernementale avait été promise par Emmanuel Macron, comment rétablir l'équilibre ?

Différentes sensibilités politiques représentées

En nommant deux membres du parti centriste. C'est ainsi que la maire de Mont-de-Marsan tout récemment élue députée, Geneviève Darrieussecq a fait son entrée, en tant que secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées Florence Parly. L'autre membre du gouvernement issu du MoDem est une proche de François Bayrou. Jacqueline Gourault, vice-présidente du Sénat, a été nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. L'équilibre politique est donc bien respecté puisque dans le deuxième gouvernement d'Édouard Philippe, on retrouve également 4 membres des Républicains en plus de ce dernier (Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Jean-Baptiste Lemoyne), 2 venant du Parti socialiste (Jean-Yves Le Drian et Florence Parly), 2 du PRG (Annick Girardin et Jacques Mézard), 2 membres du PS ayant rejoint La République En Marche (Gérard Collomb et Stéphane Travert) et enfin 5 membres issus du parti d'Emmanuel Macron (Mounir Mahjoubi, Brune Poirson, Julien Denormandie, Benjamin Griveaux et Christophe Castaner).

La parité respectée

En ce qui concerne la parité, un autre des critères avec lequel le Président et le Premier ministre devait composer, elle a également été respectée. Le gouvernement Philippe II compte au total - en comptant le Premier ministre - 15 hommes et 15 femmes. L'équilibre est également visible parmi les ministres de plein droit, où 8 femmes et 7 hommes ont été nommés.

12 membres du gouvernement issus de la société civile

Enfin, Emmanuel Macron l'a répété tout au long de sa campagne, il voulait avoir auprès de lui des membres de la société civile. C'est chose faite avec ce nouveau gouvernement, qui comporte 12 ministres et secrétaires d'État n'ayant jamais exercé de mandat politique. On peut par exemple citer Nicole Belloubet, juriste et professeure de droit qui a remplacé François Bayrou au ministère de la Justice, Agnès Buzyn, hématologue et présidente de l'Institut national du cancer nommée à la Santé ou encore Laura Flessel, ancienne escrimeuse devenue ministre des Sports.

La promesse d'un gouvernement resseré oubliée

Avec ce nouveau gouvernement, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont donc globalement rempli le cahier des charges qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés. Cependant, deux bémols sont à souligner. D'abord, la promesse d'un gouvernement resseré n'a pas été tenue. Entre la première et la deuxième équipe gouvernementale d'Édouard Philippe, le nombre de membres qui la composent est passé de 18 à 29.



Deuxième réserve émise après l'annonce de ce remaniement : la place du MoDem. Si celui-ci est encore représenté, il semble bien être le grand perdant. Alors que le président du parti centriste, François Bayrou occupait un poste régalien, au sein d'un ministère d'État de surcroît (celui de la Justice, ndlr), les deux figures du mouvement encore présentes se retrouvent pour l'une affectée à un rôle de ministre déléguée, et pour l'autre à un poste de secrétaire d'État dont on ne connaît pour l'instant pas les missions exactes. Le parti, relégué dans l'ordre protocolaire n'est donc plus en première ligne, comme c'était le cas quelques heures. auparavant