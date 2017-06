publié le 21/06/2017 à 19:34

Le 41e gouvernement de la Ve République est connu. Après deux jours de tractations, Emmanuel Macron et son premier ministre Édouard Philippe se sont mis d'accord sur la deuxième équipe gouvernementale du quinquennat, annoncée mercredi 21 juin par le secrétaire général de la présidence Alexis Kohler.



Ce remaniement implique les départs annoncés des trois ministres du MoDem, François Bayrou, Sylvie Goulard et Marielle de Sarnez. Comme attendu, Richard Ferrand quitte l'exécutif pour siéger sur les bancs de l'Assemblée nationale et présider le groupe des députés de La République en Marche.

Le nouveau gouvernement doit se retrouver dès jeudi matin pour son premier Conseil des ministres. Ils plancheront sur un premier dossier hautement important : la présentation du projet de loi antiterroriste reprenant en partie des mesures d'exception de l'état d'urgence dont la sixième prorogation doit être approuvée par les députés.

La liste complète des ministres

(Par ordre protocolaire)

Premier ministre : Édouard Philippe

Ministre d'État, ministre de l'Intérieur : Gérard Collomb

Ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire : Nicolas Hulot

Ministre d'État, Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Nicole Belloubet

Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

Ministre des Armées : Florence Parly

Ministre de la Cohésion des Territoires : Jacques Mézard

Ministre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn

Ministre de l'Économie et des Finances : Bruno Le Maire

Ministre de la Culture : François Nyssen

Ministre du Travail : Muriel Pénicaud

Ministre de l'Éducation nationale : Jean-Michel Blanquer

Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation : Stéphane Travert

Ministre de l'Action et des Comptes publics : Gérald Darmanin

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation : Frédérique Vidal

Ministre des Outre-mer : Annick Girardin

Ministre des Sports : Laura Flessel



Ministre auprès du ministre de l'Intérieur : Jacqueline Gourault

Ministre chargée des Transports : Élisabeth Borne

Ministre chargée des Affaires européennes : Nathalie Loiseau



Secrétaire d'État chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement : Christophe Castaner

Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes : Marlène Schiappa

Secrétaire d'État chargé des Personnes handicapées : Sophie Cluzel

Secrétaire d'État chargé du Numérique : Mounir Mahjoubi

Secrétaire d'État : Sébastien Lecornu

Secrétaire d'État : Brune Poirson

Secrétaire d'État : Jean-Baptiste Lemoyne

Secrétaire d'État : Genevière Darrieussecq

Secrétaire d'État : Julien Denormandie

Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie : Benjamin Griveaux