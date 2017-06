Sylvie Goulard, la ministre des Armées, annonce sa démission du gouvernement

publié le 20/06/2017 à 09:57

Entrée au gouvernement en tant que ministre des Armées, Sylvie Goulard a annoncé sa démission, ce mardi 20 juin. Dans un communiqué, elle écrit que "le Président de la République a entrepris de restaurer la confiance dans l’action publique, de réformer la France et de relancer l’Europe. Cette entreprise de redressement doit l’emporter sur toute considération personnelle. C’est pourquoi j’ai demandé au président de la République, en accord avec le premier ministre, de ne plus faire partie du gouvernement".



L'eurodéputée centriste ajoute : "Dans l'hypothèse où l'enquête préliminaire visant le MoDem conduirait à vérifier les conditions d'emploi de mes assistants au Parlement européen, je souhaite être en mesure de démontrer librement ma bonne foi et tout le travail que j'y ai accompli".

La ministre termine en expliquant que "la mission de défense impose une exigence particulière. L'honneur de nos armées, celui des hommes et des femmes qui y servent, parfois au péril de leur vie, ne sauraient être mêlés à des polémiques auxquelles ils n'ont aucune part".