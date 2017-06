publié le 21/06/2017 à 20:26

Il devait être annoncé à 18 heures, c'est finalement aux alentours de 19h30 que le secrétaire général de l'Élysée a annoncé la composition du gouvernement Philippe II. Il compte 28 membres dont deux ministres d'État, à savoir le ministre de l'Intérieur et celui de la Transition écologique et solidaire. Dans la nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre et le président de la République se sont accordés sur la nomination de cinq secrétariats d'État, tous incarnés par des nouveaux venus dans le gouvernement.



Dans l'ordre protocolaire, le Républicain Sébastien Lecornu, proche de Bruno Le Maire partagera le secrétariat d'État auprès de Nicolas Hulot, ministre d'État auprès du ministre de la Transition énergétique, avec Brune Poirson, toute nouvelle députée REM élue dans le Vaucluse, plus précisément dans la circonscription de Marion Maréchal-Le Pen.

Le premier parlementaire LR à avoir rallié Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle fait lui aussi son entrée dans le gouvernement. Jean-Baptiste Lemoyne a été nommé secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.



Après les départs de ses seuls représentants au sein du gouvernement, le MoDem n'a pas disparu du gouvernement puisque la maire de Mont-de-Marsan, Geneviève Darrieussecq membre du parti centriste, a été nommée secrétaire d'État auprès de la nouvelle ministre des Armées, Florence Parly.



Mais Emmanuel Macron a également placé de deux ses fidèles dans cette nouvelle équipe gouvernementale. Julien Denormandie sera secrétaire d'État auprès du nouveau ministre de la Cohésion des territoires Jacques Mézard, qui était à l'Agriculture avant le remaniement. Julien Denormandie devait en effet créer une start up avec Emmanuel Macron, avant que celui-ci ne soit nommé à Bercy en août de la même année. Avant de récupérer un poste au gouvernement, il occupait le poste de secrétaire général adjoint de La République En Marche.



Enfin, le porte-parole du mouvement créé par le Président, Benjamin Griveaux obtient lui aussi un poste de secrétariat d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Cette figure bien connue de La République En Marche vient juste d'être élu député de la 5ème circonscription de Paris, détenue par la socialiste Seybah Dagoma, qu'il a battue au second tour.