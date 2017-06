publié le 21/06/2017 à 22:56

Après de nombreux rebondissements et une cascade de démissions, la liste définitive de la composition du nouveau gouvernement a été dévoilé mercredi 21 juin. Résultat : 29 membres, contre 22 dans l'équipe précédents. 15 hommes et 14 femmes font ainsi partie du nouveau gouvernement, dont 17 proviennent de la société civile.



Qui sont les cinq nouveaux ministres ? Parmi les nouvelles têtes, Nicole Belloubet remplace François Bayrou au Ministère de la Justice. Juriste et membre du Conseil constitutionnel, la nouvelle garde des Sceaux est issue du PS. Autre nouveau poids lourds : Florence Parly est nommée aux Armées pour succéder à Sylvie Goulard, qui a posé sa démission lundi 19 juin. Le gouvernement Philippe II a également fait appel à la directrice de l'ENA Nathalie Loiseau pour remplacer Marielle de Sarnez aux Affaires européennes. Sénatrice MoDem, Jacqueline Gourault occupe désormais le poste de ministre auprès du ministre de l'Intérieur et le portefeuille de l'Agriculture est dans les mains de Stéphane Travert, député dans la Manche. Le jeu des chaises musicales revient à Jacques Mézard, qui quitte le ministère de l'Agriculture pour remplacer Jacques Ferrand au ministère de la Cohésion des Territoires. Ce dernier a été nommé président de groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale.

Neuf secrétaires d'État

La nouvelle équipe compte également neuf secrétaires d'État dont les quatre de l'équipe sortante qui conservent leurs postes. Levant un coin de voile sur la composition de sa nouvelle équipe, Edouard Philippe avait glissé mardi 20 juin qu'il n'était "pas impossible" qu'elle comprenne de nouveaux membres appartenant aux Républicains (LR).

Les faits lui ont donné raison avec l'arrivée de Jean-Baptiste Lemoyne, premier parlementaire LR à avoir rallié En Marche !, et de Sébastien Lecornu, proche de Le Maire. Les trois autres nouveaux venus sont Brune Poirson (REM), nommés auprès du ministre de la Transition écologique, Geneviève Darrieussecq (MoDem), auprès de la ministre des Armées, Julien Denormandie auprès du ministre de la Cohésion des Territoires et Benjamin Griveaux, auprès du ministre de l'Economie et des Finances.





Suite aux démissions de François Bayrou et de Marielle de Sarnez, Geneviève Darrieussecq et Jacqueline Gourault restent les deux seules représentantes du MoDem au sein de l'exécutif alors que le parti centriste comptait trois membres dans le gouvernement sortant.

Quant à Julien Denormandie et Benjamin Griveaux, il s'agit de deux très proches du chef de l'Etat, le premier étant son ancien directeur de cabinet adjoint à Bercy et le second, le porte-parole de son mouvement, En Marche ! Jeudi 22 juin, le gouvernement Édouard Philippe II se retrouvera pour son premier Conseil des ministres avec, à l'ordre du jour, la loi antiterroriste.