Geneviève Darrieussecq a appris sa nomination à la télévision

Geneviève Darrieussecq, maire de Mont-de-Marsan et nouvelle secrétaire d'État auprès du ministère des Armées

publié le 22/06/2017 à 14:21

C'est l'un des nouveaux visages du gouvernement Philippe II. Si la nomination de Geneviève Darrieussecq est une surprise pour les observateurs de la vie politique, qui n'avaient pas évoqué son nom comme potentielle ministrable, elle l'est aussi pour la principale intéressée. La maire de Mont-de-Marsan, députée de la première circonscription des Landes depuis dimanche dernier, a indiqué avoir appris sa nomination "à la télévision". L'élue MoDem a même confié à un journaliste d'Europe 1 qu'elle pensait "repartir dans les Landes" mercredi 21 juin au soir.



Elle raconte cependant qu'elle avait été appelée dans la journée par le cabinet du premier Ministre, lui indiquant qu'Édouard Philippe voulait la rencontrer en début d'après-midi. Si Geneviève Darrieussecq n'avait pas encore tous les détails sur les missions qui lui seront confiées auprès de sa ministre de tutelle Florence Parly, elle devrait notamment œuvrer à la mise en place du Service National voulu par le président de la République.

"Je mesure la vitesse avec laquelle les choses se sont faites, je l'accepte, je suis engagée, je suis motivée et travailleuse", confiait-elle à France Bleu Gascogne quelques minutes après sa nomination. Dans ce gouvernement Philippe II, Geneviève Darrieussecq et Jacqueline Gourault, proche de François Bayrou nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, sont les seules représentantes du MoDem, après les départs de Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez et François Bayrou.