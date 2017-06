publié le 22/06/2017 à 11:22

Belloubet, Travert, Griveaux... Les petits nouveaux du gouvernement ont rejoint les ministres et secrétaires d'État du gouvernement d'Édouard Philippe. La photo officielle de l'équipe ministérielle fraîchement remaniée a été publiée par le président de la République, Emmanuel Macron, ce jeudi 22 juin. Le cliché a été pris le jour-même, avant le premier conseil des ministres de cette nouvelle promotion.



Exit la photo dans les escaliers de l'Élysée qui n'avait pas plu à Emmanuel Macron : la photo de classe a été prise cette fois dans les jardins du palais présidentiel. La nouvelle ministre de la Justice Nicole Belloubet, la nouvelle ministre des Armées Florence Parly et le nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation Stéphane Travert ont pris la pose avec les autres ministres et les nouveaux secrétaires d'État, Sébastien Lecornu, Brune Poirson, Jean-Baptiste Lemoyne, Geneviève Darrieussecq, Julien Denormandie et Benjamin Griveaux.

Rassemblés et déterminés. Au travail avec le nouveau gouvernement d'@EPhilippePM au service de tous les Français. pic.twitter.com/YV1B4BxwfX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 22 juin 2017