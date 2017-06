publié le 22/06/2017 à 08:25

Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont présenté mercredi 21 juin leur nouveau gouvernement : une équipe un peu plus étoffée, à parité stricte (quinze femmes et quinze hommes), avec de nouveaux venus du côté de la société civile. On aurait pu vous dire que ce gouvernement est un savant mélange de "marcheurs" (ces proches de la première heure aux côtés d'Emmanuel Macron) et de "constructifs" (ces élus de droite qui ont toujours tendu la main au président). On aurait aussi pu évoquer le clin d'œil au MoDem, après le départ de trois ministres du parti centriste, et souligner le fait qu'il y a désormais deux femmes qui occupent des ministères régaliens.



Mais on a préféré retenir trois noms : Florence Parly, Nathalie Loiseau et Nicole Belloubet. Vous avez sans doute aperçu le visage de Florence Parly il y a quinze ans. Elle a été l'éphémère ministre du Budget de Lionel Jospin, qui voulait féminiser son équipe. Elle avait 37 ans. On l'a vue donner des interview enceinte. Elle incarnait le renouvellement à une époque où l'on n'en parlait pas. Ces dix dernières années, c'est vers le privé que cette travailleuse acharnée s'est tournée, chez Air France d'abord, puis à la SNCF. C'est donc elle qui va désormais incarner l'armée française.

Nathalie Loiseau, c'est une diplomate, mais pas spécialiste de l'Europe - le poste qu'elle va donc occuper à la place de Marielle de Sarnez. On la dit féministe de droite. Mais elle est surtout connu parce que c'est la femme qui, dit-on, a dépoussiéré l'École nationale de l'Administration (ENA), dont elle était la directrice. Elle a une sacrée particularité : elle n'a pas fait l'ENA. L'un de ses premiers faits d'armes en arrivant dans cette grande école est d'avoir recouvert les fresques des plafonds, parce qu'elles représentaient les peuples indigènes au pied de la France impériale. Ça l'avait révoltée.

C'est peut-être aussi ça le renouveau





Quant à Nicole Belloubet, nouvelle garde des Sceaux, elle a été un temps adjointe de l'ancien maire PS de Toulouse, Pierre Cohen. On pourrait la ranger au rayon socialiste. Mais c'est surtout une spécialiste du droit, juriste compétente et réputée, et membre du Conseil constitutionnel. C'est donc elle qui va occuper le poste laissé vacant par François Bayrou. Nicole Belloubet connait a priori son sujet. Contrairement à Florence Parly, ministre des Armées qui, elle, n'a aucune compétence en la matière.



On voulait retenir ces trois personnalités, trois professionnels, trois managers, qui sont relativement iconoclastes dans le sens où elles incarnent la richesse d'une carrière. Elles prouvent que le renouvellement ce n'est pas seulement une question d'âge. Florence Parly a 54 ans, Nathalie Loiseau, 53 ans, et Nicole Belloubet, 62 ans. C'est aussi une question de parcours.



Tout cela garantit rien. Cela ne veut pas dire qu'elles sont meilleures ou qu'elles sauront gérer une crise politique, mais ça décrit un style. C'est peut-être aussi ça le renouveau !