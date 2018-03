publié le 30/06/2016 à 14:18

Bruno Le Maire ne fera pas une rentrée politique classique comme ses concurrents à la primaire de la droite pour la présidentielle de 2017. Le député de l'Eure a choisi de faire une rentrée thématique. Comme cela tombera en pleine rentrée des classes, il évoquera les questions d'éducation les 16 et 17 septembre à Sète dans l'Hérault. Il y a un an, c'était lui qui était monté au créneau contre la réforme du collège. Et cela ne lui avait pas mal réussi.





Bruno Le Maire ne sera pas présent samedi 2 juillet dans les allées du Conseil national des Républicains. Il faut dire que les relations entre le président du parti Nicolas Sarkozy et son ancien ministre de l'Agriculture ne sont pas au beau fixe en ce moment. Bruno Le Maire s'en est pris à ses rivaux qui ne cachent pas les noms de ceux qui les accompagneraient en cas de victoire. Un tacle à peine voilé à l'encontre de Nicolas Sarkozy, dont le ticket avec François Baroin est connu de tous.

Nicolas Sarkozy avait récemment critiqué la position du second sur la référendum sur l'Europe. Quelques jours après, Bruno le Maire s'en est pris à l'investiture de Patrick Balkany, un ami de Nicolas Sarkozy, pour les législatives de 2017. Le député-maire de Levallois-Perret a depuis renoncé à se présenter.