publié le 29/06/2016 à 14:08

Bruno Le Maire rêve de l'Élysée. Avant d'y arriver, il doit remporter la primaire de la droite et du centre. Depuis des mois, il mène une campagne active pour se faire connaître du plus grand nombre et partager sa vision de la France. Nul ne doute que le candidat réfléchit déjà à l'équipe qu'il voudrait voir entrer avec lui au pouvoir. Mais contrairement à ses rivaux, il ne donnera aucun nom. "On ne dévoile pas son équipe avant la primaire, il ne faut pas être con !", lâche Bruno Le Maire dans les colonnes de L'Express, ce mercredi 29 juin. Une pique, sans nul doute, adressée à Nicolas Sarkozy. En effet, le président des Républicains va selon toute vraisemblance proposer un ticket avec François Baroin comme premier ministre et devrait utiliser ce soutien lors de son entrée en campagne.





"Le ministre le plus difficile à trouver est celui de l'Éducation nationale, qui devra réussir l'autonomie des établissements et casser le monopole syndical ; pour l'Économie, les Finances et l'Emploi, il faut quelqu'un d'aussi crédible que George Osborne (premier secrétaire anglais, ndlr) ou Wolfgang Schäuble (ministre des Finances allemand, ndlr)", indique Bruno Le Maire. Les ministres de l'Intérieur, la Justice et les Affaires étrangères sont, pour le candidat, des postes-clés.

En revanche, le député de l'Eure a plus d'incertitude quant au ministère de la Défense, qu'il considère être une prérogative essentiellement élyséenne. Il dévoilera ses ambitions dans ce domaine le 11 juillet prochain. Contrairement à Nathalie Kosciusko-Morizet, le troisième homme de la primaire des Républicains ne prône pas la suppression du poste de premier ministre. "Le choix devra se porter sur quelqu'un de très politique, pour construire un lien solide avec les députés. Mais c'est là qu'il y a le plus de bons profils à droite".