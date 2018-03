publié le 28/06/2016 à 11:42

Malgré les nombreuses affaires en cours, Les Républicains n'ont pas hésité à investir Patrick Balkany pour les élections législatives de 2017. Une position qui obligeait l'élu républicain à choisir entre son mandat de député des Hauts-de-Seine et de maire de Levallois-Perret.



Mais celui qui est notamment poursuivi pour fraude fiscale a déjà tranché. Comme il l'a annoncé sur Facebook, Patrick Balkany refuse de quitter son poste de maire. "Parmi les sortants investis, comme moi, nombreux sont les députés-maires qui, en raison de la loi sur le cumul, devront choisir entre leurs deux mandats. Tous ceux qui me sont proches, mais aussi toute l'équipe municipale et, surtout, l'ensemble des Levalloisiens, savent que la question ne s'est pas posée un instant pour moi : jamais je n'abandonnerai mon mandat de Maire de Levallois !", a-t-il partagé.



Agnès Pottier-Dumas candidate Les Républicains

Patrick Balkany a ainsi propulsé au premier plan une jeune conseillère municipale : Agnès Pottier-Dumas. "J'ai donc souhaité, avec le plein accord du Président des Républicains, Nicolas Sarkozy, demander à la Commission d'investiture, d'investir dès cet après-midi Agnès Pottier-Dumas", poursuit-il sur le réseau social.

Âgé de 31 ans, elle est un visage bien connu de la ville de Levallois-Perret alors qu'elle travaille également comme collaboratrice de Valérie Pécresse au conseil régional d'Île-de-France. "Cette jeune femme, que les Levalloisiens connaissent bien et apprécient, est Conseiller municipal de Levallois. Elle a 31 ans, est mariée et sera mère de famille dans 15 jours. Elle a été mon attachée parlementaire pendant près de dix ans et connaît donc très bien le travail de l'Assemblée", écrit le député-maire qui associe les habitants de Levallois-Perret à sa "vie", sa "famille".