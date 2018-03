publié le 29/06/2016 à 12:58

Les partisans d'Alain Juppé attendent le mois de septembre avec impatience. Le candidat à la primaire de la droite pour la présidentielle 2017 sera alors enfin disponible six jours sur sept. C'est à ce moment-là qu'il prendra du recul avec la mairie de Bordeaux. Aujourd'hui son temps est partagé entre sa ville et la primaire, alors que ses concurrents sont à plein temps dans la campagne. D'ici là, ses soutiens préparent activement sa rentrée. Alain Juppé sera à Chatou, dans les Yvelines, le 27 août, où sont attendues un millier de supporteurs.

L'écart entre Alain Juppé (-5 points) et Nicolas Sarkozy (+4) en vue de la primaire s'est réduit en juin par rapport à mai, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour BFMTV et Le Parisien-Aujourd'hui en France publié le 26 juin(*). L'ancien Premier ministre "reste le favori mais il chute fortement" avec 38% des intentions de vote au premier tour contre 43% en mai au profit de l'ex-chef de l'État (26% contre 22%).





(*) Enquête réalisée selon la méthode des quotas auprès d'un échantillon représentatif de 4.068 personnes de 18 ans et plus interrogées par internet sur quatre vagues hebdomadaires, effectuées du 3 au 24 juin, dont 1.149 personnes comptant aller voter.