Selon le président du Comité national d'organisation de la primaire de la gauche, 1,4 million de votants ont déjà été recensés dans "près de 87% des bureaux". Un chiffre qui devrait grimper, selon lui, à environ 1,6 million.

Crédit : KONRAD K./SIPA Un bureau de vote à Lyon lors du 1er tour de la primaire de la gauche le 22 janvier 2017.

Combien de personnes sont-elles allées voter à la primaire de la gauche, dimanche 22 janvier ? Selon le président du Comité national d'organisation de l'élection, Christophe Borgel, les dépouillements réalisés dans "près de 87% des bureaux de vote" situent le nombre de votants à "plus de 1,4 million". Un chiffre qui devrait, selon lui, atteindre "entre 1,6 et 1,7 million" à la fin du décompte. "Il reste 900 bureaux dont nous n'avions pas hier soir les remontées et que nous aurons ce matin", a-t-il précisé.



Le premier tour de la primaire de la gauche a placé Benoît Hamon en tête des suffrages avec 36,35% des voix, devant Manuel Valls (31,11%). Les deux hommes s'affronteront dimanche 29 janvier lors du second tour de scrutin et participeront auparavant à un débat, mercredi 25 janvier. Benoît Hamon a d'ores et déjà reçu le soutien d'Arnaud Montebourg, troisième homme de cette primaire avec 17,52% des voix. Sylvia Pinel (1,97%) a, elle, appelé à voter pour Manuel Valls et soumet ce choix à l'approbation du Bureau politique du PRG aujourd'hui.



S'il a appelé à une amplification de la mobilisation dimanche prochain, Vincent Peillon (6,85%) n'a soutenu personne. François de Rugy (3,88%) attendra de rencontrer les deux finalistes avant de se prononcer. Jean-Luc Bennahmias (1,01%) se prononcera quant à lui mercredi.