MOI CANDIDAT - La candidate radicale à la primaire de la gauche entend ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes.

> Primaire de la gauche : pourquoi Sylvia Pinel veut ouvrir la PMA aux femmes Crédit Image : LIONEL BONAVENTURE / AFP Crédit Média : Benjamin Sportouch Télécharger

par Benjamin Sportouch , Philippe Peyre publié le 21/01/2017 à 11:39

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Ouvrir la PMA à toutes les femmes, c'est l'une des propositions de Sylvia Pinel, candidate du Parti radical de gauche (PRG) à la primaire initiée par le Parti socialiste (PS). Pour rappel, PMA est l'acronyme de procréation médicalement assistée. Cela correspond au fait d'avoir un enfant grâce à l'intervention de la médecine, par insémination artificielle ou par fécondation in vitro (FIV). Ces deux techniques sont autorisées en France et depuis 1982, 23.000 enfants naissent chaque année par PMA dans notre pays.



Mais la loi est très claire concernant la PMA : elle n'est ouverte qu'aux couples hétérosexuels, mariés ou non, qui vivent ensemble sous le même toit depuis au moins deux ans. Le couple doit rencontrer un problème d'infertilité ou souffrir d'une maladie grave qui peut se transmettre. De fait, les femmes célibataires et les couples de femmes sont exclues.

Beaucoup de femmes sont obligées de partir dans des pays étrangers pour avoir le droit à la maternité Sylvia Pinel Facebook Twitter Linkedin

Le problème est que beaucoup de femmes seules ou en couple avec une femme partent à l'étranger pour recourir à une PMA. 2.000 bébés français naissent par PMA chaque année en Belgique. "Je considère que c'est une hypocrisie, il faut regarder les choses en face. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont obligées de partir dans des pays étrangers pour avoir le droit à la maternité", a déploré Sylvia Pinel, invitée mardi 17 janvier sur BFMTV. La candidate parle même d'un "exil procréatif".



Pour remédier à ce qu'elle qualifie d'hypocrisie, Sylvia Pinel propose donc d'ouvrir la PMA à toutes les femmes hétérosexuelles ou non, en couple ou non. Une proposition défendue peu ou prou par tous les candidats de gauche à la présidentielle. En 2012, Hollande avait fait machine arrière à ce sujet après les manifestations contre le mariage pour tous.

Qu'en pense la droite ?

Du côté de la droite française, peu de débats sur le sujet, tout le monde est contre. François Fillon, le candidat Les Républicains à la présidentielle, entend en rester au statu quo. Pendant la primaire de la droite, seule Nathalie Kosciusko-Morizet défendait son extension aux couples de femmes.

Quel rapport avec la GPA ?

C'est inévitable, dès que l'on parle de PMA, la question de la GPA n'est jamais très loin. Cette GPA, acronyme de gestation pour autrui, c'est ce qu'on appelle plus couramment les mères porteuses. Elles portent le bébé d'un couple pour le rendre ensuite aux parents qui ne peuvent pas en avoir.



En Europe, c'est autorisé en Angleterre et en Irlande, mais c'est très encadré car réservé uniquement aux nationaux et uniquement par altruisme pour les couples infertiles. En France, aucune exception : c'est strictement interdit et ça n'est pas prêt de changer. À l'exception de François de Rugy et Vincent Peillon, aucun candidat, de droite comme de gauche, ne souhaite légaliser la GPA. Mais, et c'est là que le lien peut se faire, si jamais la PMA est étendue aux femmes seules ou aux couples de femmes, cela pourrait provoquer une rupture d'égalité avec les hommes seuls homosexuels et donc ouvrir la voie aux mères porteuses, à la GPA donc, et c'est là tout l'enjeu.