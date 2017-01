POINT DE VUE – Pour l'éditorialiste, la campagne de la gauche ne fut pas brillante mais intéressante puisqu'elle a mis en avant trois candidats, Manuel Valls, Arnaud Montebourg et ... Benoît Hamon.

Dimanche 22 janvier aura lieu le premier tour de la primaire de la Belle Alliance populaire. Les 12, 15 et 19 janvier, les sept candidats à la primaire de la gauche se sont affrontés au cours de trois débats télévisés. Une campagne qui a mis en avant trois candidats : Manuel Valls, Arnaud Montebourg mais aussi un troisième homme, Benoît Hamon. Selon Alain Duhamel, ce dernier est celui qui a mené la meilleure campagne même si son programme peut être contesté, notamment son idée sur le revenu universel d'existence. Malgré des positions critiquées il a su s'imposer et imposer un thème.



D'un autre côté Manuel Valls a, lui, très mal commencé sa campagne. "Au départ, il n'était pas lui-même, à la fin il est redevenu lui même, c’est-à-dire, un homme d'autorité et de convictions" selon Alain Duhamel.



Arnaud Montebourg a, comme toujours, fait preuve d'éloquence et a excellé dans le réquisitoire. Cependant, selon l'éditorialiste politique il est " beaucoup moins convainquant dans le plaidoyer".



Les trois candidats "sont dans un mouchoir de poche". Si on en croit les sondages, chacun d'entre eux pourrait se qualifier pour le second tour de la primaire de la gauche. Un résultat qui peut tout changer dans la course à la présidence. "Si c'est Manuel Valls qui l'emporte, les voix des candidats de gauche, Hamon et Montebourg, iront en bonne partie vers Mélenchon" pour Alain Duhamel, et, inversement, "si c'est Hamon ou si c'est Montebourg qui gagne, une partie des voix de Valls ira vers Macron."



Malgré la popularité de ces trois candidats dans le camp de gauche, il y a très peu de chances, selon Alain Duhamel, que l'un d'entre eux "soit favori pour le second tour de l'élection présidentielle".