INFO RTL - Robin des lois a interpellé le parti à la rose afin de permettre aux 50.000 détenus concernés de voter les 22 et 29 janvier.

> Primaire de la gauche Robin des lois demande au PS d'ouvrir le vote aux détenus Crédit Image : AFP / Auteur ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Crédit Média : Jean-Alphonse Richard

par Jean-Alphonse Richard , Ludovic Galtier publié le 10/01/2017 à 07:34

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le 9 janvier, le Parti socialiste a dévoilé l'emplacement des 7.530 bureaux de vote mis en place en France dans le cadre de la primaire de la gauche des 22 et 29 janvier. Sur le papier, les détenus peuvent prendre part au vote. Cependant, aucun bureau de vote n'a été prévu en prison. L'association Robin des lois, qui défend les intérêts des détenus, a décidé d'interpeller les organisateurs de la primaire.



Dans ce courrier, adressé ce 9 janvier à Thomas Clay, président de la Haute autorité de la primaire socialiste, l'association réclame la mise en place de bureaux de vote dans toutes les prisons françaises : un isoloir, une urne et un ou deux assesseurs. Le but est que les 50.000 prisonniers qui n'ont pas perdu leur droit de vote malgré leur condamnation puissent participer cette fois à l'élection. Faute de bureau, ils n'avaient pas pu le faire pour la primaire de la droite.



L'association et son avocat, Me Ludot, précisent que les votes par procuration ou grâce à une permission de sortie restent très compliqués. Ils espèrent donc que le Parti socialiste va ouvrir la voie au scrutin carcéral. En cas de fin de non-recevoir, la justice pourrait être directement saisie.