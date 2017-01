ÉDITO - Alain Duhamel nous livre son analyse de la campagne des principaux candidats de la primaire organisée par le PS, à moins de deux semaines du premier tour.

Pour Alain Duhamel, "ce n'est pas une surprise que Manuel Valls régresse, et pas une surprise de voir Benoît Hamon faire une percée". Selon lui, la surprise pourrait venir du fait que cela puisse profiter à Arnaud Montebourg, même si celui-ci fait, d'après Alain Duhamel, "une campagne très années 80". Il estime en tout cas que François Hollande a eu bien raison de ne pas être candidat à sa propre succession.



À deux semaines à peine du premier tour de cette primaire, le dimanche 22 janvier, Alain Duhamel juge que le taux de participation sera essentiel dans la physionomie des résultats. Les performances télévisées des candidats pendant les quatre débats auront également une importance cruciale et permettront de voir quelles idées parviendront à s'imposer auprès de l'électorat.



Une question notamment se pose pour Alain Duhamel : Benoît Hamon et Arnaud Montebourg seront-ils complices ou adversaires ? Le candidat qui va sortir de cette primaire aura de toute façon beaucoup de mal à passer devant Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle. Une perspective pessimiste selon Alain Duhamel, qui conclut en déclarant que "c'est toute l'oeuvre de François Mitterrand qui est détruite".