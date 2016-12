REPLAY - INVITÉ RTL - Le député LR estime que cette mesure va nuire à la compétitivité des entreprises.

par Jérôme Florin , Clarisse Martin publié le 26/12/2016 à 09:26

Le prélèvement à la source est une mesure fiscale phare du quinquennat de François Hollande, qui sera visible sur les fiches de paie des salariés à partir de 2018. Pour autant, cette réforme ne fait pas l'unanimité. Dans le camp de François Fillon, on tire à boulets rouges dessus, sans pour autant se positionner clairement et dire si François Fillon compte revenir dessus, si d'aventure il était élu président de la République.



"Cette réforme, l'ensemble des professionnels le dit : elle est très mauvaise pour les entreprises", tranche Thierry Solère, député des Hauts-de-Seine et porte-parole de François Fillon. Au micro de RTL, lundi 26 décembre, le parlementaire se plaint des conséquences d'une telle mesure, selon lui, sur la compétitivité des entreprises et l'emploi.



"À chaque fois que le Parlement a légiféré depuis 5 ans, ça a eu une conséquence : ça a été des charges supplémentaires pour les entreprises et donc ça a dégradé leur compétitivité", soutient Thierry Solère. Et quand les entreprises "sont moins compétitives, elles n'arrivent pas à vendre leurs produits et quand elles n'arrivent pas à vendre leurs produits, elles n'embauchent pas voire elles débauchent", détaille-t-il. Pour autant, le député ne se prononce pas pour le compte de François Fillon, dont il est le porte-parole. Il "aura vocation à le dire dans le détail dans le cadre de la campagne", tempère-t-il.