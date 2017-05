publié le 05/05/2017 à 12:40

Un citoyen sur quatre (entre 22% et 28%) envisagerait de s'abstenir pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai. Un sondage de l'institut Odoxa, publié vendredi 5 mai, laisse entendre que l'on pourrait se diriger vers un taux d'abstention grandement supérieur à celui du premier tour (22,3%), mais surtout vers un record dans l'histoire de la Ve République. Le second tour au cours duquel les Français ont le moins voté remonte à 1969 : à l'époque, 69% des Français seulement (31% d'abstention) s'étaient déplacés pour départager Georges Pompidou et Alain Poher, président de centre-droit du Sénat.



Il faut dire que l'enthousiasme ne règne pas en cette fin de campagne. Selon Odoxa, le vote par rejet supplante le vote d'adhésion pour 53% des électeurs. Une chose semble être définitivement actée : la présence du Front national au second tour ne renforcera pas le taux de participation, comme ce fut le cas en 2002 lorsque Jean-Marie Le Pen affrontait Jacques Chirac. Elle avait atteint 79,7% au second tour, contre 71,6% deux semaines plus tôt.

L'institut de sondage révèle par ailleurs que l'abstention est la plus importante chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (34%) et de droite (28%). Sociologiquement, les chômeurs seraient la cible qui s'abstiendra le plus (35%), devant les jeunes (32% pour les 18-24 ans) et les ouvriers (30%).