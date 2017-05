et Camille Kaelblen

publié le 05/05/2017 à 18:00

LE CONTEXTE - Invitée de RTL vendredi 5 mai, Marine Le Pen a réaffirmé son souhait de voir la mise en place d'une monnaie commune au lieu d'une monnaie unique en France.



Selon la candidate du Front national, cela a déjà eu lieu par le passé. "Dans les faits, ce n'est cependant pas aussi simple", estime Martial You, journaliste au service Économie de RTL. L'intérêt de disposer d'une monnaie commune réside en effet dans la convergence, lorsque toutes les monnaies se rapprochent en termes de valeur. Si on revenait aujourd'hui à un franc nouveau, cette logique de convergence voudrait que la nouvelle monnaie se rapproche de la valeur de l'euro actuel. "Elle n'aurait donc pas d'intérêt économique premier", ajoute le journaliste.

Si la France sortait de l'euro, la candidate frontiste voudrait taxer à 3% les produits étrangers entrant sur le territoire. "La première conséquence serait que ce qui est produit à l'extérieur reviendrait fatalement plus cher au consommateur français, créant ainsi une sorte de TVA sociale qui ne dirait pas son nom", analyse Martial You. En outre, cette décision fâcherait la France avec les pays clients et partenaires commerciaux.



La dévaluation de la monnaie aurait des impacts

Marine Le Pen admet que le franc nouveau connaîtra une petite dévaluation de 7 à 10%. Une phénomène qui aura, en dépit de ce qu'elle énonce, une conséquence immédiate sur l'épargne. "Exemple avec l'assurance-vie, qui est indexée sur l'euro : si le franc perd de sa valeur, son rendement sera mécaniquement impacté", explique le journaliste. Une sortie de l'euro s'assortirait également obligatoirement d'un contrôle des capitaux. Dans ce cas, la dynamique de l'économie française, mondiale et européenne risque d'être perturbée.



Dernier élément : une sortie de la zone euro rendrait le budget national intenable, en raison de la hausse inévitable des taux d'intérêts. Cela engendrerait une renégociation des traités européens qui pourrait durer plusieurs années, durant lesquelles les agences de notation baisseraient la note de la France. Pour Martial Yout, le seul moyen pour compenser cette explosion du budget serait une augmentation drastique des impôts des Français, ou "une coupe sévère de l'ensemble des ministères et des services publics français".