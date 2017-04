et AFP

L'appel semble unanime, au terme des premiers résultats donnant Marine Le Pen et Emmanuel Macron qualifiés en vue du second tour de l'élection présidentielle. Aux voix de François Baroin, François Fillon ou encore Benoît Hamon viennent s'unir celles de Nathalie Arthaud, candidate déçue du premier tour, et celle de Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT.



La représentante de Lutte Ouvrière (LO) a appelé sur Twitter à s'opposer à la candidate du Front national (FN). "Les travailleurs conscients doivent rejeter le vote pour Marine Le Pen", a d'abord indiqué dans un tweet Nathalie Arthaud, avant de préciser : "Nous ne participerons à aucun front républicain, réunissant de la droite fillonniste jusqu'au Parti socialiste (PS)." "Pour ma part je voterai blanc en rejetant le FN mais sans croire que Macron est un barrage. Je crois dans l'expression des luttes".

Sur Twitter également, Laurent Berger s'est fendu d'un appel à "battre le FN" au second tour de l'élection présidentielle. "Parce qu'on ne transige pas avec nos valeurs et notre histoire, nous appelons à battre le Front national le 7 mai prochain", a-t-il écrit.





