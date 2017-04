publié le 23/04/2017 à 20:58

En 2002, Jean-Marie Le Pen était qualifié, à la surprise générale, au second tour de l’élection présidentielle face à Jacques Chirac. 15 ans plus tard, sa fille, Marine Le Pen, affrontera Emmanuel Macron au second tour du scrutin présidentiel. Au micro de RTL, le "Menhir" a réagi à ces premiers résultats.



"Les sondages pour une fois, ne se sont pas trompés", a-t-il déclaré. "Que monsieur Macron, le candidat du système, soutenu dans le fond, secrètement par le gouvernement de monsieur Hollande, arrive en tête, il n'y a rien d'étonnant", a réagi le père de Marine Le Pen, actuellement en froid avec sa fille.



"Il a tiré bénéfice de n'avoir rien fait, même quand il était ministre", a taclé Jean-Marie Le Pen. Il est "l'expression du syndicalisme du système", a-t-il poursuivi. Face aux appels à voter en faveur d'Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, lancés par François Baroin et François Fillon, le patriarche juge que c'est "assez normal que les candidats du système soutiennent le candidat du système".

Selon les estimations, Emmanuel Macron est en tête avec 23% des voix, face à Marine Le Pen qui obtient 22% des suffrages exprimés.





>> Suivez la soirée électorale sur RTL et RTL.fr.

>>> Découvrez les résultats du premier tour.