Nicolas Sarkozy et François Fillon ont partagé un petit-déjeuner ce jeudi 20 avril, au cours duquel l'ancien chef de l'État a assuré le candidat de la droite de son soutien.

et Marie Zafimehy

publié le 23/04/2017 à 21:26

Selon les informations de RTL, Nicolas Sarkozy ne prendra pas la parole ce soir. L'ex-président soutenait François Fillon éliminé lors du premier tour de l'élection présidentielle avec 19,5% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtient 19% des suffrages. Le second tour de l'élection opposera Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui ont obtenu respectivement 23 et 22% des voix.



François Fillon, ainsi que plusieurs représentants du parti des Républicains ont appelé à voter Emmanuel Macron après l'annonce des résultats du premier tour, pour battre la candidate du Front National.

Nicolas Sarkozy avait reçu François Fillon à son domicile parisien jeudi 20 avril pour lui assurer son soutien. Mardi 18 avril, l'ancien chef de l'État avait déjà publié un message de soutien au candidat de la droite.